Ουέστμπρουκ: Χρηματοδοτεί ντοκιμαντέρ για τη «Black Wall Street» (pic)

Ο φόργουορντ των Ρόκετς εκτός της συμμετοχής του σε πορείες, ειδικά μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, συνεχίζει την μάχη του κατά του ρατσισμού ακόμα περισσότερο. Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτήσει ντοκιμαντέρ που θα αναφέρεται στην σφαγή της «Black Wall Street». Το χειρότερο περιστατικό ρατσιστικής βίας στις ΗΠΑ που έλαβε χώρα στην Τούλσα το 1921 και είχε ως θλιβερή συνέπεια τον χαμό 150 ανθρώπων, ενώ πάνω από 10.000 Αφροαμερικάνοι έμειναν άστεγοι, όταν οι λευκοί της πόλης τους επιτέθηκαν.

Russell Westbrook is working on a docuseries detailing the 1921 Black Wall Street race massacre in Tulsa, Oklahoma, per @Variety pic.twitter.com/e7dDeVKgRf

