Χωρίς drug test για τα ναρκωτικά ευφορίας το ΝΒΑ στην επιστροφή του, ενθουσιασμένος ο KD! (pic)

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση του ΝΒΑ για τα drug test με την επιστροφή στην δράση και όσα πρόκειται να γίνουν στο Ορλάντο. Αφού πρώτα είχα αποφασιστεί να μην γίνει drug test στην καραντίνα αποφασίστηκε να μην γίνει ούτε με την επανέναρξη για τα ψυχαγωγικά ναρκωτικά, παρά μόνο για όσα αυξάνουν τις επιδόσεις των παικτών.

Με αυτή την απόφαση πάντως χάρηκε ένας παίκτης που δεν πρόκειται να παίξει μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Κέβιν Ντουράντ αντέδρασε με ενθουσιασμό στα νέα και φαίνεται πως «χειροκροτεί» την απόφαση αυτή, ενώ και παλαιότερα έχει τονίσει πολλές φορές ότι θέλει να επιτραπεί η χρήση της μαριχουάνας.

Kevin Durant may not be playing this season, but he seems pleased that the NBA isn’t going to test for recreational drugs in Orlando pic.twitter.com/oJtY2FDYmD

— Steve DelVecchio (@SteveDelSports) June 8, 2020