Ο ΛεΜπρον έκανε έκπληξη σε νεαρό σε stream και εκείνος έχασε το μυαλό του! (vid)

Ο «Adin2Huncho» είδε την μέρα του να αλλάζει, αφού ένιωσε τεράστια έκπληξη και χαρά την ώρα που έπαιζε στο Twich. Ο Ρος έπαιζε ΝΒΑ 2Κ με τον γιο του «Βασιλιά», τον Μπρόνι όταν άκουσε τον ηγέτη του Λος Άντζελες να μιλάει από πίσω. Ζήτησε να έρθει στο stream και ο ΛεΜπρον πήγε με τους δυο τους να έχουν μια διασκεδαστική κουβέντα.

«Είπε αν αυτός είναι ο ΛεΜπρον;», ρώτησε ο Τζέιμς, με τον Ρος να απαντά, «Σ' αγαπώ. Δεν θέλω να είμαι fanbοy, αλλά σ' αγαπώ». Ο ΛεΜπρον απάντησε και πάλι ότι εκτιμά που έδειξε σεβασμό στον ίδιο και τον γιο του, με τον gamer να φρικάρει και να αρχίσει να φωνάζει, ενώ στο ξέσπασμα του έβρισε κιόλας, κάτι που πιθανότατα πλήρωσε και πάρα πολύ ακριβά.

Δυστυχώς για εκείνον τιμωρήθηκε από την πλατφόρμα και μέσω twitter παρακαλάει να αλλάξει κάτι, αφού από εκεί παίρνει το εισόδημα του.

When @KingJames jumps on your Twitch stream

(:@adinross)pic.twitter.com/JB1yB64bfH

— Dime (@DimeUPROXX) June 8, 2020