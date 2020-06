Σέλτικς: «Ζεσταίνονται» για τα playoffs οι Τέιτουμ-Χέιγουορντ (vid)

Όπως όλα δείχνουν ο πρώτος γύρος των playoffs θα ξεκινήσει στις 18 Αυγούστου.

Οι Σέλτικς είναι μια ομάδα που θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και ήδη άρχισε την επιστροφή στην κανονικότητα.

Οι Τζέισον Τέιτουμ και Γκόρντον Χέιγουορντ έκαναν τα σουτάκια και ανυπομονούν για τη συνέχεια της σεζόν.

Nothing compelling but proof the #Celtics are back working out and prepping for the resumption of the season in Orlando. pic.twitter.com/JVtbMoenbF

— gary washburn (@GwashburnGlobe) June 8, 2020