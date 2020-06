ΝΒΑ: Χωρίς τον Όλντριτζ οι Σπερς στο restart!

Οι 22 από τις 30 ομάδες της λίγκας θα μεταβούν στο Ορλάντο για την ολοκλήρωση της σεζόν, μεταξύ αυτών και οι Σπερς όμως ο Γκρεγκ Πόποβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον ΛαΜάρκους Όλντριτζ.

Ο 34χρονος φόργουορντ - σέντερ υποβλήθηκε σε επέμβαση στον δεξί ώμο και τέθηκε off από το restart του ΝΒΑ.

The Spurs today announced that LaMarcus Aldridge had a surgical procedure performed on his right shoulder, which will cause him to miss the remainder of the 2019-20 NBA season.

— San Antonio Spurs (@spurs) June 8, 2020

— San Antonio Spurs (@spurs) June 8, 2020