ΝΒΑ: Τι θα συμβεί όταν ένας παίκτης αποχωρήσει από το Ορλάντο

Πρόθεση της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη είναι να ολοκληρωθεί η σεζόν στο παρκέ. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν η λίγκα θα κάνει restart στη Φλόριντα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της «Disney's ESPN Wide World of Sports», στα τέλη Ιουλίου.

Όπως αναφέρει ο Shams Charania, όταν ένας παίκτης αποχωρήσει από τη Φλόρντα, θα μπει σε καραντίνα για τουλάχιστον 10 μέρες και θα υποβληθεί σε τουλάχιστον δυο τεστ για τον κορονοϊό πριν επιστρέψει στην κανονικότητα.

Sources: Expected protocol if an NBA player leaves the Orlando bubble: Quarantined for no less than 10 days and must have two negative coronavirus tests.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2020