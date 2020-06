Τζορτζ: «Στην διακοπή συνέβησαν πράγματα μεγαλύτερα από το μπάσκετ» (vid)

Το NBA είναι έτοιμο να επιστρέψει μετά από πολύ μεγάλη διακοπή.

Οι Κλίπερς δημιούργησαν ένα βίντεο με όσα συνέβησαν σε αυτήν τη διακοπή έχοντας για αφηγητή τον Πολ Τζορτζ.

Μερικά από αυτά τα οποία αναφέρει ο φόργουορντ των Κλίπερς είναι, «έκλεισαν τα γήπεδα, αφαίρεσαν τα στεφάνια, ο κορονοϊός εξαπλώθηκε.

Το zoom έγινε μέρος της δουλειάς μας, τα σχολεία έκλεισαν, οι νοσηλευτές έγινα οι δικοί μας All Stars.

Ο Τζορτζ Φλόιντ, η Μπριάνα Τέιλρο και ο Αχμάντ Άρμπερι δολοφονήθηκαν».

Paul George narrates 'While We Were Away' to remind us some things are bigger than basketball.

(via @LAClippers)pic.twitter.com/f7kGEWnVVl

