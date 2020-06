Ο Τζάκσον κάλεσε τους ΝΒΑers να διαδηλώσουν μαζί του για τον Φλόιντ (vid)

Ζήσε ξανά τη δράση με την bwin! Leaderboard με μεγάλα έπαθλα* ! |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο Στίβεν Τζάκσον γνώριζε τον Τζορτζ Φλόιντ από μικρό παιδί, μεγάλωσαν μαζί και ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως χάθηκε τόσο άδικα, από έναν αστυνομικό.

Ο πρώην ΝΒΑer κάνει ό,τι μπορεί, για να περάσει το μήνυμα πως πρέπει να μπει ένα τέλος στην αστυνομική βία και στις διακρίσεις και όπως τόνισε στο παρακάτω βίντεο, δεν θα σταματήσει.

Γι' αυτό, όπως είπε, κάλεσε παίκτες της κορυφαίας λίγκας να διαδηλώσουν μαζί του την Πέμπτη (11/06). Μένει να φανεί ποιος θα ανταποκριθεί στο κάλεσμά του.

Stephen Jackson says he invited NBA players to march with him on Thursday

“I’m not stopping. We need swift justice.” pic.twitter.com/VuJPbhf9pf

— NBA Central (@TheNBACentral) June 8, 2020