Δημοπρατήθηκαν άλλα δύο εισιτήρια από το ντεμπούτο του Τζόρνταν με περισσότερα από 13.000 δολάρια! (pic)

Τον περασμένο μήνα είχε δημοπρατηθεί εισιτήριο από το πρώτο παιχνίδι που φόρεσε τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς έναντι 34.800 δολαρίων!

Συγκεκριμένα ήταν μια αναμέτρηση για την preseason κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς, από την οποία δημοπρατήθηκαν άλλα δύο εισιτήρια.

Το ένα πουλήθηκε έναντι 16.200 δολαρίων και το δεύτερο έναντι 13.200 δολαρίων.

On May 8, a Michael Jordan preseason debut ticket sold for $34,800.



Tonight, two more of those tickets sold, though at a major drop from “Last Dance” prices.



One sold for $16,200 (came with this pic from game), another sold at @HeritageAuction for $13,200. pic.twitter.com/a93XOpBfAP

— Darren Rovell (@darrenrovell) June 8, 2020