Οι Λέικερς πάνε προετοιμασμένοι στο Ορλάντο, έχοντας ένα από τα καλύτερα ρεκόρ εκτός έδρας στην ιστορία! (pic)

Το ΝΒΑ αναμένεται να συνεχιστεί στο Ορλάντο και οι ομάδες δεν θα έχουν την έδρα τους και τον κόσμο τους στο πλευρό τους. Όσες κερδίσουν το πλεονέκτημα, δυστυχώς για εκείνες, δεν θα έχουν τα προνόμια που έρχονται μαζί, αλλά αυτό φαίνεται πως δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τους Λέικερς, με τα δεδομένα που έχουν δείξει μέχρι τώρα.

Η ομάδα του Λος Άντζελες είχε το καλύτερο ρεκόρ εκτός έδρας φέτος, με 26-6 και εκτός από μια εξαιρετική επίδοση φέτος, είναι και η τρίτη καλύτερη στην ιστορία του ΝΒΑ, με τους Ουόριορς να έχουν καλύτερη την σεζόν 2015/16 και τους Λέικερς και πάλι το μακρινό 1971/72.

The Lakers could be well-equipped to finish the NBA season away from home.

They're an NBA-best 26-6 (.813) on the road this season. That's the 3rd-best mark in NBA history (2015-16 Warriors .829, 1971-72 Lakers .816). pic.twitter.com/AkM6kdEW9v

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 8, 2020