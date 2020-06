ΛεΜπρον VS Τζόρνταν: Γράφημα δείχνει την πορεία τους στα playoffs με τον «Βασιλιά» να υπερτερεί ! (vid)

Οι συζήτηση γι' αυτούς τους δύο δεν σταματά ποτέ. ΛεΜπρον και Τζόρνταν έχουν διαγράψει την δική τους πορεία, διεκδικούν τον τίτλο του GOAT στην ιστορία του μπάσκετ και τα στοιχεία της καριέρας τους, πάντα καταφέρνουν να εντυπωσιάζουν.

Στο twitter υπάρχει και πάλι γράφημα που δείχνει πως αλλάζουν τα στατιστικά τους στην πορεία τους στα playoffs και το αποτέλεσμα για ακόμα μια φορά είναι εντυπωσιακό, με τον «Βασιλιά» να καταφέρνει τελικά να υπερτερεί στα περισσότερα.

GOAT vs. GOAT

The accumulated playoff stats of Michael Jordan and LeBron James through the years.

Will have to update in the summer, but there you go.#NBABarRaces pic.twitter.com/FDC3oFAjHA

— HoopsHype (@hoopshype) June 3, 2020