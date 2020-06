Τζόρνταν: «Για αυτό έκανα τη δωρεά των 100.000.000» (pic)

Ο Μάικλ Τζόρνταν πρόσφερε 100.000.000 με αφορμή την δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ.

Ο «Air» εξήγησε σχετικά πως, «Εμείς οι Αφροαμερικανοί έχουμε ταλαιπωρηθεί για τόσα πολλά χρόνια. Πονάει η ψυχή μας.

Δεν μπορείς να το αποδεχτείς άλλο, είναι σημαντικό σημείο για να αλλάξει κάτι. Πρέπει να ακουστεί».

Strong words from Michael Jordan on why he decided to donate $100M to organizations dedicated to ensuring racial equality, social justice and greater access to education. pic.twitter.com/PXdzk8t4Um

