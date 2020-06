Ο 60χρονος δημοσιογράφος από το 1988 ήταν σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας του Σακραμέντο, αλλά αυτό δεν θα το κάνει ποτέ ξανά.

Μετά από 32 χρόνια στο πόστο του, παραιτήθηκε, και λόγος ήταν μια ανάρτηση που έκανε στο twitter.

Ο Ναπίαρ έγραψε, απευθυνόμενος ειρωνικά στον ΝτεΜάρκους Κάζινς, με τον οποίο είχαν διαμάχη στο παρελθόν, «Πού είσαι; Νόμιζα με ξέχασες! Είχα χρόνια να σ' ακούσω! Όλες οι ζωές έχουν σημασία, η κάθε μία ξεχωριστά», με αφορμή τις διαδηλώσεις που γίνονταν στις ΗΠΑ, μετά το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ και την προσπάθεια για την διάδοση του «Black Lives Matter».

Kings play-by-play announcer Grant Napear has been placed on administrative leave after sending this tweet out last night, per @JandersonSacBee pic.twitter.com/nVffniicFB — NBA Central (@TheNBACentral) June 1, 2020

Ο πρώην παίκτης των Κινγκς τού απάντησε «όπως το περιμέναμε», θεωρώντας πως δίνεται για ακόμα μια φορά βάση στους λευκούς, εμποδίντας να φανεί η αξία και τα δικαιώματα των μαύρων επίσης.

Ο Ματ Μπαρνς, επίσης πρώην παίκτης της ομάδας, σχολίασε «δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από έναν κρυφό ρατσιστή».

Ο Ναπίαρ, μετά από αυτά, είπε στην «Sacramento Bee» πως «Δεν είμαι αρκετά εκπαιδευμένος στο θέμα "Black Lives Matter", όσο νόμιζα. Δεν είχα ιδέα πως όταν έγραψα το "All Lives Matter" λειτούργησε ως αντίδραση στο μήνυμα που το "Black Lives Matter" θέλει να περάσει. Είμαι 60 ετών και ακόμα έχω πολλά να μάθω».

Grant Napear has resigned from the Sacramento Kings pic.twitter.com/uS3RXGmTp5 — NBA Central (@TheNBACentral) June 2, 2020

Ο πρώην ΝΒΑer, Κρις Ουέμπερ, πάντως, δεν το... έχαψε και απάντησε, απευθυνόμενος στον Κάζινς «ΝτεΜάρκους ξέρουμε καλά ποιος είναι ο Γκραντ. Η ομάδα το ξέρει καλά. Τους το είχα πει πολλές φορές. Το είχαν δει. Ξέρουν τι είναι».

Επίσης, το ραδιόφωνο στο οποίο δούλευε ο Γκραντ Ναπίαρ, τον απέλυσε μετά από αυτό το περιστατικό.