Στεφ Κάρι: Μήνυμα στήριξης σε 14χρονο που παίζει μπάσκετ με ένα χέρι (vid)

Ο 14 ετών Zhang Jiacheng που φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, παίζει μπάσκετ και μάλιστα εντυπωσιακά. Αυτό, όμως, που τον κάνει ξεχωριστό, και όχι διαφορετικό, είναι το γεγονός πως έχει ένα χέρι.

Παρά τις δυσκολίες που βρήκε μπροστά του, δεν τα παράτησε κι έκανε αυτό που έλεγε η καρδούλα του.

Ο Στεφ Κάρι τον είδε και τού έστειλε το μήνυμά του. «Ήθελα απλά να σου πω ότι είσαι πηγή έμπνευσης. Δεν δέχεσαι το "όχι" ως απάντηση. Βρήκες τρόπο να ξεπεράσεις εμπόδια και να βρεθείς σε ένα γήπεδο μπάσκετ και να δείξεις σε όλους τι σημαίνει αυτό για σένα. Εύχομαι το καλύτερο σε σένα, στην οικογένειά σου και σε όσους σε στηρίζουν», είπε ο παίκτης των Ουόριορς.

NBA star @StephenCurry30 recorded a video to show support for a one-armed Chinese teen, a clip of whom playing basketball went viral. "You are an inspiration. You found a way to overcome and show people just how much the game means you," says Curry. pic.twitter.com/oN8kgGj001

