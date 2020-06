Και οι Κινγκς στους δρόμους: «Η ψήφος είναι η δύναμή μας για αλλαγή» (pics & vids)

Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ έχει προκαλέσει μεγάλο ξεσηκωμό σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά στις ΗΠΑ, κι εδώ και περίπου 10 ημέρες γίνονται πορείες σε διάφορες πόλεις, για να περαστεί το μήνυμα πως «είμαστε άνθρωποι και όλες οι ζωές έχουν σημασία».

Οι εικόνες του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των Μπακς να κατεβαίνουν σε πορεία στο Μιλγουόκι έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, αλλά το ίδιο συνέβη και με τους Κινγκς.

Οι παίκτες της ομάδας βρέθηκαν σε πορεία διαμαρτυρίας στο Σακραμέντο και διαδήλωσαν μαζί με τους πολίτες.

Ο Χάρισον Μπαρνς πήρε το μικρόφωνο για να μιλήσει και συγκινήθηκε έντονα. «Μόνο οι διαδηλώσεις δεν φτάνουν, πρέπει να κάνουμε την πραγματική αλλαγή, αλλιώς δεν θα τη δούμε. Πρέπει να είμαστε επαγρύπνηση, όλοι νοιαζόμαστε για την κοινότητά μας, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρέπει να νοιαστούμε για το ποιοι μας εκπροσωπούν. Αν έχετε χρόνο να είστε εδώ, τότε έχετε χρόνο να πάτε σπίτι, να δείτε τους ανθρώπους σας και να δείτε αν αποφασίσετε αν είστε μέρος του προβλήματος ή της λύσης. Θα πρέπει να ψηφίσετε στις εκλογές και να δείτε πως μπορείτε να βοηθήσετε, όπως κι εγώ. Αυτή είναι η δύναμή μας. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία».

Standing for what’s right doesn’t require you to be a certain race, sexual orientation, creed, or religion.

I stand with the black community because when they stand up for themselves they are beaten, bullied, and murdered.

Use your privilege for good

Today was amazing pic.twitter.com/0tIK4wljzT

