Με έκπληξη και σκεπτικισμό είδαν οι παίκτες του ΝΒΑ την ημερομηνία για την έναρξη την 1η Δεκέμβρη (pic)

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε την συνέχεια της σεζόν, η πρόταση έγινε δεκτή, αλλά υπάρχουν σημαντικές λεπτομέρειες που δεν θα είναι εύκολο να διευθετηθούν. Όπως η έναρξη της επόμενης σεζόν που μπορεί ο Σίλβερ να ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει 1 Δεκέμβρη, αλλά φαίνεται πως οι παίκτες δεν το γνώριζαν αυτό και σίγουρα θέλουν να το συζητήσουν.

Το ντραφτ θα γίνει 15 Οκτώβρη, η σεζόν θα τελειώσει 12 του ίδιου μήνα και η free agency θα αρχίσει στις 18, με τα training camp να ανοίγουν 10 Νοεμβρίου και οι παίκτες να έχουν λιγότερο από έναν μήνα για να προετοιμαστούν. Όλοι πίστευαν ότι η νέα σεζόν θα πάει για τα Χριστούγεννα, αλλά οι ανακοινώσεις είχαν άλλα δεδομένα.

Οι οπαδοί και τα μίντια δεν ήταν οι μοναδικοί που ένιωσαν έκπληξη, αλλά και οι παίκτες το ίδιο που σίγουρα θα το βάλουν στο τραπέζι των συζητήσεων και αν δεν δεχτούν τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει. Σίγουρα υπάρχουν διαφωνίες και πολλά αναμένεται να αλλάξουν στην τελική μορφή του σχεδίου.

NBA’s tentative Nov. 10 training camp/Dec. 1 season opener targets for 2020-21 season surfaced as a quick-turnaround to many, including NBPA executive director Michele Roberts: “I was surprised to see it,” she tells ESPN. Those dates are likely to require negotiation with union.

