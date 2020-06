Σίλβερ: «Πιστεύουμε ότι δεν θα κλείσουμε με έναν θετικό, σε κορονοϊό, παίκτη» (vid)

Οι ομάδες ψήφισαν, το σχέδιο υπάρχει και το ΝΒΑ ετοιμάζεται για επιστροφή. Βέβαια τίποτα δεν είναι εύκολο, αφού η Αμερική βρίσκεται μεταξύ κορονοϊού και διαδηλώσεων και η κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη.

Την λίγκα πάντως την νοιάζει το σχέδιο της φούσκας να πετύχει, με το ρίσκο πάντως να μην είναι μικρό. Ο Άνταμ Σίλβερ μετά τις ανακοινώσεις μίλησε για το πως βλέπει την κατάσταση και απάντησε σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως το τι θα γίνει αν κάποιος ή ακόμα μια ομάδα βρεθεί θετική στον κορονοϊό.

«Η απάντηση είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί να απόφαση. Το συζητάμε με ένα γκρουπ ειδικών, ενώ συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες υγείας στην Φλόριντα. Αν κάνουμε τεστ κάθε μέρα και μπορούμε να βρούμε τις επαφές των παικτών, θα μπορούμε να περιορίσουμε έναν παίκτη από την ομάδα και να συνεχίσουμε με τα καθημερινά τεστ, με την πεποίθηση ότι δεν θα χρειαστεί να κλείσουμε αν βρεθεί ένα τεστ θετικό».

Το ΝΒΑ θα κάνει κάθε μέρα τεστ στις ομάδες, οι οποίες θα είναι και περιορισμένες και με θετικό κρούσμα θα γίνεται προσπάθεια να απομονωθεί μόνο εκείνος που βρέθηκε θετικός...

Δύσκολη κατάσταση και πολλά αυτά που πρέπει να εξασφαλίσει η λίγκα, για να ολοκληρωθεί πετυχημένα η σεζόν.

“The belief is that we would not have to shut down if a single player tested positive.”

NBA Commissioner Adam Silver discusses the potential impact of a player testing positive for coronavirus as they prepare for a season restart. pic.twitter.com/0F6rL0cCI0

