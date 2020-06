Η δημοσιογράφος που είχε πει στον ΛεΜπρον να... σκάσει υπερασπίζεται τον Μπρις και προκαλεί! (vid)

Οι ΗΠΑ είναι ένα καζάνι που βράζει με τις διαδηλώσεις για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό να συνεχίζονται. Από τους αθλητές ο πρώτος που βγήκε μπροστά και ύψωσε την φωνή του είναι ο ΛεΜπρον Τζέιμς και συνεχίζει να μαζεύει... πυρά.

Ο «Βασιλιάς» απάντησε στον παίκτη football Ντρου Μπρις, όταν σχολίασε πως θεωρεί ασέβεια προς την σημαία το να γονατίσει κάποιος και τόνισε: «Πω πω άνθρωπε. Παραμένει απρόσμενο. Κυριολεκτικά δεν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο ο “Καπ” γονάτιζε; Δεν έχει να κάνει καθόλου με ασέβεια για μας και τους στρατιώτες μας (άνδρες και γυναίκες) που κρατάνε ελεύθερη τη γη μας. Ένας συγγενής μου ήταν ένας από αυτούς που πολέμησαν για τη χώρα. Τον ρώτησα για αυτό το θέμα και τον ευχαρίστησα για την αφοσίωση του. Ποτέ δεν βρήκε προσβλητική την ειρηνική κίνηση του Καπέρνικ επειδή αυτός κι εγώ ξέρουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Ο Θεός να σε ευλογεί».

Ο Μπρις προσπάθησε να το μαζέψει, αλλά ξαφνικά εμφανίστηκε η Λάουρα Ίνγκραχαμ και ξέσπασε πανικός. Η δημοσιογράφος είναι αυτή που πριν από μερικά χρόνια είχε σχολιάσει τον ΛεΜπρον όταν είχε μιλήσει για τον Τραμπ και του είχε πει να σκάσει και να παίξει μπάσκετ.

Αυτή την φορά πάντως έχει διαφορετική άποψη, αφού υπερασπίστηκε τον Μπρις λέγοντας ότι επιτρέπεται να έχει την γνώμη του για το τι σημαίνει το να γονατίζει κάποιος, ενώ συμπλήρωσε ότι είναι άνθρωπος. Όπως είναι λογικό στην Αμερική το θέμα έχει πάρει και πάλι διαστάσεις, με τον ΛεΜπρον να μην αφήνει ούτε αυτό το περιστατικό να περάσει έτσι.

«Σε περίπτωση που δεν έχει καταλάβει γιατί γίνονται οι διαμαρτυρίες. Ο λόγος που τα κάνουμε όλα αυτά είναι γιατί έχουμε βαρεθεί να μας φέρονται έτσι εδώ!Πρέπει να σας το κάνουμε πιο απλό;;;Και στους ανθρώπους μου μην ανησυχείτε δεν θα σταματήσω μέχρι να δω ΑΛΛΑΓΗ».

If you still haven’t figured out why the protesting is going on. Why we’re acting as we are is because we are simply F-N tired of this treatment right here! Can we break it down for you any simpler than this right here???? . And to my people don’t worry I won’t stop until I see https://t.co/e4pJ0PvwJj

— LeBron James (@KingJames) June 4, 2020