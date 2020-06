ΝΒΑ: Στις 15 Οκτώβρη το draft, 25η Αυγούστου η draft lottery (pic)

Σήμερα γίνεται το Συμβούλιο των ιδιοκτητών, εκεί όπου αναμένεται να ψηφιστούν οι αλλαγές για να συνεχιστεί η σεζόν στο Ορλάντο

Το ESPN ανακοίνωσε πάντως τις 13 ομάδες από την Δύση και τις 9 από την Ανατολή, που θα αρχίσουν προετοιμασία για μια θέση στην 8άδα των playoffs.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, το draft του ΝΒΑ θα γίνει στις 15 του Οκτώβρη, ενώ η draft lottery πάει για 25η Αυγούστου.

NBA has set an August 25 Draft Lottery and October 15 Draft, sources say.

