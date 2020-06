Νικς: Συνέντευξη στον Μάικ Γούντσον για τη θέση του προπονητή

Οι Νικς είναι σε αναζήτηση προπονητή και στα υπόψιν τους είναι ο Τομ Θιμποντό, Κένι Άκτινσον και Μάικ Μίλερ.

Στη λίστα τους προστέθηκε κι ένα όνομα που τους είναι γνωστό. Ο Μάικ Γούντσον, ο οποίος φόρεσε την φανέλα της ομάδας το 1980-81 και στη συνέχεια έκατσε στον πάγκο της ως βοηθός (2011-12), αλλά και ως πρώτος προπονητής (2014-18).

Ο 62χρονος προπονητής θα περάσει από συνέντευξη και όλα θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα.

In addition to Tom Thibodeau, Kenny Atkinson & interim HC Mike Miller, the Knicks are planning to interview former head coach Mike Woodson for their vacancy, per SNY sources. Woodson won 54 games with NYK in 2012-13 and won a playoff series that season, their only one since 2000

— Ian Begley (@IanBegley) June 4, 2020