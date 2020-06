ΛεΜπρόν για Μπιρτς: «Ακόμα δεν έχει καταλάβει γιατί ο Καπ γονάτισε» (pic)

Το 2016 ο Κόλις Κάπερνικ έγινε σύμβολο του αθλητισμού της Αμερικής και όχι μόνο, όταν σε αγώνα των Σαν Φρανσίσκο 49ers την ώρα που ακουγόταν ο Εθνικός ύμνος των ΗΠΑ γονάτισε. Μια κίνηση που πλέον βλέπουμε συνέχεια στις διαδηλώσεις για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Στην κίνηση αυτή είναι αντίθετος ο quarterback των Νιου Όρλεανς Σεντς, Ντρου Μπρις, ο οποίος και είπε πως δεν πρόκειται να γονατίσει μπροστά στην σημαία. Με την δήλωσή του αυτή εκνευρίστηκε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον ηγέτη των Λέικερς να του απαντά μέσω twitter: «Ακόμα δεν έχει καταλάβει γιατί ο Καπ γονάτισε; Δεν έχει να κάνει με την έλλειψη σεβασμού για την σημαία και τους στρατιώτες που κρατάνε ελεύθερη την χώρα μας. Ο πεθερός μου ήταν ένας από αυτούς».

WOW MAN!! . Is it still surprising at this point. Sure isn’t! You literally still don’t understand why Kap was kneeling on one knee?? Has absolute nothing to do with the disrespect of and our soldiers(men and women) who keep our land free. My father-in-law was one of those https://t.co/pvUWPmh4s8

— LeBron James (@KingJames) June 3, 2020