Τζάκσον για Φλόιντ: «Δώστε μου 30 λεπτά με τους αστυνομικούς που τον σκότωσαν!» (vid)

Οι ΗΠΑ θυμίζουν καζάνι που βράζει, αφού ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό και να στείλει μήνυμα κατά του ρατσισμού και του μίστος, αλλά και να ζητήσει ίσα δικαιώματα για όλους.

Ο Στίβεν Τζάκσον που έχει πρωτοστατήσει σε αυτόν τον αγώνα και βρίσκεται κοντά στην οικογένεια του αδελφικού του φίλου, Φλόιντ (πήρε στους ώμους τους, την κόρη του Φλόιντ που έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα), έκανε νέες δηλώσεις, ζητώντας να του δώσουν 30 λεπτά για να βρεθεί πίσω από κλειστή πόρτα με τους αστυνομικούς που ευθύονται για τον θάνατο του φίλου του

«Μπορώ να έχω τουλάχιστον 30 λεπτά; Εγώ και αυτοί. Αυτό ζητώ. Θα ήθελα 30 λεπτά πίσω από κλειστή πόρτα και δεν χρειάζεται να μάθετε τι θα γινόταν. Ψάχνω για απαντήσεις, αλλά δεν θα σκόπευα να κάνω ερωτήσεις, απλώς να πάρω απαντήσεις. Όπως πήραν την ζωή του αδερφού μου», ήταν τα λόγια του.

Stephen Jackson says he wants 30 minutes behind closed doors with the officers involved in George Floyd's death "I just want 30 minutes of their time, I'm definitely looking for answers and I don't plan on asking them, I plan on taking them" pic.twitter.com/oyj3GZlCts

