ΝΒΑ: Η 12η Οκτώβρη, τελευταία πιθανή ημερομηνία για Game 7 τελικών! (pic)

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη ετοιμάζεται για την επιστροφή στη δράση και ήδη υπάρχει πλάνο για την επανέναρξη.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι το ΝΒΑ έχει σαν στόχο συνέχεια με 22 ομάδες, οι οποίες θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις 31 Ιούλη στο Ορλάντο.

Η ημερομηνία που προτάθηκε στις ομάδες για τελευταία που μπορεί να διεξαχθούν οι τελικοί αν πάνε σε Game 7 είναι η 12η Οκτώβρη.

Το συμβούλιο των ιδιοκτητών της λίγκας έχει meeting αύριο στο οποίο θα ψηφιστεί το πλάνο για τη συνέχεια της σεζόν.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2020