Η γκάφα του επί 32 χρόνια σπίκερ των Κινγκς που του... στοίχισε τη δουλειά του!

Ο σάλος που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ για την ρατσιστική δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, δεν έχει προηγούμενο. Και το οποιοδήποτε... λάθος, πληρώνεται ακριβά!

Ο επί 32 χρόνια σπίκερ των Σακραμέντο Κινγκς βρέθηκε εκτός... ομάδας επειδή απάντησε με λανθασμένο τρόπο στον ΝτεΜάρκους Κάζινς μέσω twitter. Ο σταρ του ΝΒΑ και άλλοτε παίκτης των Κινγκς ζήτησε από τον Γκραντ Ναπίερ να σχολιάσει το ακτιβιστικό κίνημα «Black Lives Matters» και εκείνος απάντησε: «Τι κάνεις; Πώς είσαι; Νόμιζα ότι με είχες ξεχάσει. Δεν σε έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Ολες οι ζωές μετρούν. Καθεμία ξεχωριστά».

Όμως η... γκάφα που έκανε και η οποία -όπως ισχυρίστηκε αργότερα- δεν γνώριζε, είχε να κάνει με το γεγονός ότι το «All Lives Matters» ήταν αντίθετο με αυτό που προσπαθούσε να περάσει το «Black Lives Matters». Ο ίδιος ζήτησε συγνώμη, μην γνωρίζοντας το λάθος που είχε κάνει αλλά με επίσημη ανακοίνωση οι Κινγκς ανέφεραν ότι «τα πρόσφατα σχόλια του Ναπίερ δεν ανταποκρίνονται στις αξίες του οργανισμού μας...»

Hey!!!! How are you? Thought you forgot about me. Haven't heard from you in years. ALL LIVES MATTER...EVERY SINGLE ONE!!! https://t.co/DfzKl3w0jm

