Κερ για Πόποβιτς: «Πάντα υποστήριζε την ισότητα και μας ενθάρρυνε να κάνουμε το ίδιο» (pic)

Ο προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς χαρακτήρισε «ηλίθιο και δειλό» τον πρόεδρο των ΗΠΑ μετά τον ξεσηκωμό που επικρατεί για την ρατσιστική δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, με τον Στιβ Κερ να εξηγεί στο twitter:

«Γι 'αυτό είναι o Pop. Όπως μου είπε κάποτε «η ζωή είναι σύντομη, είτε υποστηρίζεις κάτι είτε όχι». Πάντα υποστήριζε τη δικαιοσύνη και την ισότητα, και ενθάρρυνε και τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο».

This is why he is Pop. As he once told me- ‘life is short- you either stand for something or you don’t.’ He has always firmly stood for justice and equality, and given the rest of us the courage to do so too. https://t.co/IPHCyQa1B4

— Steve Kerr (@SteveKerr) June 1, 2020