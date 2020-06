«Η Αρμάνι Μιλάνο έκλεισε τον Σαβόν Σιλντς» (pics)

Όπως έγραψαν οι δημοσιογράφοι Εμιλιάνο Καρσία και Τσέμα Ντε Λούκας, ο Αμερικανός γκαρντ φόργουορντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο και να προστεθεί στο... μεταγραφικό ντεμαράζ της ομάδας του Ετόρε Μεσίνα.

Ο Σιλντς αγωνίστηκε σε 26 ματς της φετινής EuroLeague και είχε κατά μέσο όρο 9,5 πόντους με 51% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα, 86% στις βολές και 3,4 ριμπάουντ ανά 25:21 λεπτά συμμετοχής.

Να σημειωθεί ότι η Αρμάνι έχει κλείσει ήδη τους Μάλκολμ Ντιλέινι και Κάιλ Χάινς, βρίσκεται κοντά στον Ντέρικ Ουίλιαμς ενώ «κοιτάζει» και τον Λουίτζι Ντατόμε.

