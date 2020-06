Σίλβερ: «Θα αντιμετωπίσουμε τη ρατσιστική ανισότητα σε κάθε κοινότητα του ΝΒΑ»

Με αφορμή τις διαδηλώσεις που γίνονται στις ΗΠΑ, μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ που προκλήθηκε από αστυνομικό, ο Άνταμ Σίλβερ έστειλε το μήνυμά τους στις ομάδες του ΝΒΑ.

Αναλυτικά:

«Πέρασα το Σαββατοκύριακο παρακολουθώντας τις διαδηλώσεις για τους θανάτους των Τζορτζ Φλόιντ, Αμχάντ Άρμπερι και Μπριόνα Τέιλορ. Ως λίγκα, μοιραζόμαστε την οργή και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους. Όπως πολεμάμε μία πανδημία, η οποία επηρεάζει τις κοινότητες και τους ανθρώπους ανεξαρτήτου χρώματος, μας υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν πληγές στην χώρα μας που δεν έχουν κλείσει ποτέ. Ο ρατσισμός, η αστυνομική βία, η φιλετική αδικία παραμένουν κομμάτι της καθημερινότητας στην Αμερική και δεν μπορούν να αγνοηθούν. Την ίδια στιγμή, αυτοί που υπηρετούν και προστατεύουν τις κοινότητες μας με τιμή και ηρωισμό, καλούνται πάλι να απαντήσουν γι' αυτούς που δεν το κάνουν.

Παίρνω θάρρος από πολλά μέλη του ΝΒΑ και του WNBA - παίκτες, προπονητές, θρύλοι, ιδιοκτήτες και παράγοντες - που μιλούν και απαιτούν δικαιοσύνη, επιθυμούν να διαδηλώνουν ειρηνικά και συνεργάζονται για μια ουσιαστική αλλαγή. Μαζί με τις ομάδες και τους παίκτες μας θα συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να προωθήσουμε την ένταξη και να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας, μέσα από τη συλλογική δράση, την αστική δικαιοσύνη, τον ειλικρινή λόγο, και την στήριξη των οργανώσεων που δουλεύουν για δικαίωση και ισότητα. Θα δουλέψουμε μαζί χέρι - χέρι, για να δημιουργήσουμε προγράμματα και να χτίσουμε συνεργασίες σε κάθε κοινότητα του ΝΒΑ, για να αντιμετωπίσουμε τη ρατσιστική ανισότητα και να φέρουμε τον κόσμο κοντά.

Αυτή η στιγμή απαιτεί μεγαλύτερη εγρήγορση από όλους εμάς, συμπεριλαμβανομένου και εμού, που μπορεί να μην γνωρίζουν τον πραγματικό πόνο και φόβο, που πολλοί από τους συναδέλφους μας και τους παίκτες βιώνουν καθημερινά. Πρέπει να επικοινωνήσουμε όλοι, να ακούσουμε ο ένας τον άλλον και να συνεργαστούμε, για να είμαστε μέρος της λύσης. Ως οργανισμός, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι στη δύναμή μας, για να κάνουμε την ουσιαστική διαφορά.

Ακόμακ και σε αυτή τη θλιβερή και δύσκολη στιγμή, ξέρω πως μπορούμε. Για τους συναδέλφους μας, τους φίλους και τα μέλη της οικογένειάς μας που έχουν επηρεαστεί από αυτές τις πράξεις βίας, πρέπει να το κάνουμε. Πάντα λέμε ότι τα σπορ γίνονται συχνά η γέφυρα στην κοινωνία, που βοηθάει να χτιστεί η εμπιστοσύνη και η συμπόνοια, οπότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σκληρές αλήθειες και πραγματικές προκλήσεις μαζί. Αυτή είναι η ευθύνη μας, ειδικά τώρα.

Σας ενθαρρύνω να συμμετέχετε στην εικονικής πραγματικότητας συζήτηση "Dream In Color" και ανυπομονώ να ακούσω τις ιδέες και τις προτάσεις σας.

Μείνει ασφαλείς, μείνετε αφοισιωμένοι και συνεχίστε να προσέχετε ο ένας τον άλλον».

