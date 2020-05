Ο μίμος του ΝΒΑ αποκαλύπτεται: «Όνειρό μου το ΝΒΑ, αλλά τραυματίστηκα» (vid)

Ο γνωστός ως «Maxisnice» εξήγησε το πώς έφτασε στο σημείο να μιμείται τους παίκτες του ΝΒΑ: «Το όνειρό μου ήταν να παίξω στο ΝΒΑ, αλλά πριν από δύο χρόνια έπαθα ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου. Όταν άρχισα να επιστρέφω και να γίνομαι καλά, άρχισα να φτιάχνω και αυτά τα βίντεο τα οποία έγιναν viral».

Και συνέχισε: «Έτσι έριξα εκεί όλο το βάρος μου αντί να κάνω καριέρα στο μπάσκετ. Κάθε φορά που φτιάχνω ένα βίντεο, οι παίκτες του ΝΒΑ μου σχολιάζουν και δείχνουν την αγάπη τους. Και αυτό είναι φανταστικό. Αγαπημένη μου μίμηση είναι του Λεμπρόν».

An injury took Max's basketball talents down a very different path! pic.twitter.com/At5g6n3bGk

