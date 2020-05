Η βραδιά που ο 22χρονος Λεμπρόν «σεληνιάστηκε» με 25 σερί πόντους! (vid)

Στις 31 Μαΐου 2007 οι Κλίβελαντ Καβαλίερς αντιμετώπιζαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς στο «Palace of Auburn Hills» για τον 5ο τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας!

Το σκορ ήταν 2-2 και ο νικητής θα έπαιρνε και το προβάδισμα πρόκρισης στους NBA Finals. Βέβαια κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα συνέβαινε στο τέλος του ματς. Όχι τόσο επειδή ήταν ένα αμφίρροπο παιχνίδι, αλλά για τα όσα... φοβερά και τρομερά πράγματα του Λεμπρόν Τζέιμς!

Στα 22 του χρόνια του είχε τελειώσει το ματς με 49 πόντους έχοντας 16/30 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 10/14 βολές, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 50:18 και ύστερα από δύο παρατάσεις.

Προσέξτε όμως: Σ' εκείνο το ματς είχε σημειώσει τους 29 από τους τελευταίους 30 πόντους των Καβς, εκ των οποίων οι 25 συνεχόμενοι (!) όπως επίσης και το νικητήριο καλάθι στην 2η παράταση και με μόλις 4 δευτερόλεπτα για το τέλος!

Ε, τι άλλο να έκανε;

13 YEARS AGO TODAY

22-year-old LeBron James had one of the greatest Playoff performances ever

48 PTS, 9 REB, 7 AST

25 straight PTS (11-13 FG)

29 of Cavs last 30

Game Winner 2nd OT

“We threw everything we had at him. We just couldn’t stop him.” - Billupspic.twitter.com/q5Ygdga0hq

— Ballislife.com (@Ballislife) May 31, 2020