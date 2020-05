Πέρκινς: «Ο Ντέιβις είναι καλύτερος από Αντετοκούνμπο» (pic)

Τον... Unibrow διάλεξε ο πρώην σέντερ των Σέλτικς, αναφέροντας πως έχει πιο πολλές ικανότητες από τον Greek Freak.

«Πιστεύω πως ο Γιάννης είναι εκπληκτικός παίκτης, αλλά διαλέγω Άντονι Ντέιβις. Κατά τη γνώμη μου είναι πιο ικανός μπορεί να κάνει πιο πολλά πράγματα», έγραψε.

Δεν σταματάει τις δηλώσεις ο Πέρκινς εδώ και καιρό

I believe Giannis is Hell of Player but I’m Rolling with Anthony Marshon Davis Jr.!!!! He’s more Skilled and Versatile in my opinion pic.twitter.com/KPZrjRwUzw

