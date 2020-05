Κέισι: «Ο 8χρονος γιος μου θα αντιμετωπιστεί όπως ο Τζορτζ Φλόιντ;» (pic)

Ο κόσμος στις ΗΠΑ έχει βγει στους δρόμους για να διαδηλώσει για τη δολοφονία του Φλόιντ από αστυνομικό και να στείλει μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Σε αυτόν τον αγώνα έχει μαζί του και αρκετούς NBAers που δεν μένουν μόνο στις αναρτήσεις στο twitter.

Θέση για το φρικτό έγκλημα πήρε και ο προπονητής των Πίστονς, εκφράζοντας κάποια ερωτήματα.

"Now is the time for real change."

A statement from Dwane Casey: https://t.co/86Mmc8KvGP pic.twitter.com/AhbRBMCHX1

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) May 30, 2020