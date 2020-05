Οι Σέλτικς θέλουν να δώσουν maximum συμβόλαιο στον Τέιτουμ (pic)

Οι Σέλτικς σκέφτονται την συνέχεια της φετινής σεζόν η οποία θα ξεκινήσει σε ένα μήνα περίπου, αλλά οι διοικούντες ασχολούνται ήδη με την... επόμενη μέρα.

Το συμβόλαιο του Τζέισον Τέιτουμ ολοκληρώνεται την επόμενη σεζόν και σύμφωνα με το ESPN οι Σέλτικς θέλουν να του προσφέρουν το μεγαλύτερο δυνατό συμβόλαιο ώστε αν τον κρατήσουν για αρκετά ακόμη χρόνια.

Celtics will “most likely” offer Jayson Tatum a max contract after the season, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/LYCqqSlvRh

