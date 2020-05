Αποθέωση Χάμιλτον για Ρόουζ: «Ο πιο ταλαντούχος συμπαίκτης που είχα, δεν... μπλέκεις» (vid)

Eίναι ο νεότερος MVP στην ιστορία του ΝΒΑ.

Αν η μοίρα του είχε φερθεί με καλύτερο τρόπο και δεν είχε τόσους σοβαρούς τραυματισμούς, τότε ο φοβερός Ντέρικ Ρόουζ θα ήταν για πολλά χρόνια στην κορυφή της λίγκας.

Ακόμα και έτσι όμως ο D-Rose έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ. Ο Ριπ Χάμιλτον (πρωταθλητής το 2004 με τους Πίστονς) που τον είχε συμπαίκτη στους Μπουλς από το 2011 μέχρι το 2013... έσταξε μέλι για τον Ρόουζ, αναφέροντας πως είναι ο πιο ταλαντούχος συμπαίκτης που είχε ποτέ.

«Έχω παίξει με πολλούς σπουδαίους παίκτες. Ο Ντέρικ Ρόουζ είναι ο πιο ταλαντούχος συμπαίκτης που είχα ποτέ. Ήταν απίστευτος. Έκανε προπόνηση κάθε μέρα και νύχτα. Ήταν εθισμένος στη δουλειά. Μοιάζει με τον Κέβιν Ντουράντ. Ένας από τους ταπεινότερους παίκτες που έχω δει στη ζωή μου. Ο καλύτερος point guard. Kανείς δεν... έμπλεκε μαζί του εκείνο τον καιρό.

Rip Hamilton on D-Rose during his prime years: "None of them dudes wanted no smoke with D-Rose during that time."

(via @SHOsports, All The Smoke) pic.twitter.com/YOv5xNnlJJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 29, 2020