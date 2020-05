Τζάμπολ στις 31 Ιουλίου στο ΝΒΑ θέλει ο Σίλβερ, αντιδρά ο Τζόρνταν! (pic)

Πρόθεση της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη είναι να ολοκληρωθεί η σεζόν στα παρκέ. Τις προηγούμενες ημέρες λοιπόν, άρχισαν οι επαφές με την Disney για τη διεξαγωγή αγώνων στη Φλόριντα στα τέλη Ιουλίου.

Συγκεκριμένα το ΝΒΑ, σε συνεργασία με την Ένωση Παικτών άρχισε τις επαφές με την «Walt Disney Company» σε ό,τι αφορά την επανέναρξη της σεζόν 2019-20 στα τέλη Ιουλίου στις εγκαταστάσεις της «Disney's ESPN Wide World of Sports» στην Φλόριντα ως τόπο διεξαγωγής αγώνων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν η 31η Ιουλίου είναι η ημερομηνία που ο Άνταμ Σίλβερ θέλει για το restart σύμφωνα με τον Shams Charania.

Υπάρχει η πιθανότητα να μην αγωνιστούν και οι 30 ομάδες ενώ ο Μάικλ Τζόρνταν εξέφρασε την αντίθεση του ως ιδιοκτήτης των Χόρνετς, εξηγώντας πως δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρουν οι παίκτες του για παιχνίδια που δεν έχουν νόημα (σ.σ. η Σάρλοτ δεν είχε πιθανότητες πρόκρισης στα playoffs).

NBA commissioner Adam Silver and the league office informed Board of Governors that July 31 is a target date for return of season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 29, 2020