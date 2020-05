«Αφού ο Μπιλ δεν είναι all star, γιατί σε κάθε ματς έχει double team πάνω του;»

Ένας από τους παίκτες που σιγουρα αισθάνεται αδικημένος που δεν έπαιξε στο All Star Game είναι ο Μπράντλεϊ Μπιλ. Ο σταρ της Ουάσινγκτον έγινε ο πρώτος παίκτης με 28+ πόντους μέσο όρο που δεν πηγαίνει All Star Game τα τελευταία 35 χρόνια.

Ο προπονητής των... μάγων έδειξε ότι θεωρεί άδικη την απουσία του Μπιλ από τη γιορτή των κορυφαίων.

«Αν νομίζετε πως ο Μπιλ δεν είναι all star, γιατί σε κάθε ματς τον αντιμετωπίζουν με double team. Eίναι ένας εκ των κορυφαίων στη λίγκα. Αll around, oχι μόνο γκαρντ. To παιχνίδι του έχει βελτιωθεί τόσο πολύ τα τελευταία 3 χρόνια. Κάθε χρόνο είναι και καλύτερος»,ήταν τα λόγια του Μπρουκς.