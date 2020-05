Μάτζικ: «Πότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε τους μαύρους ως ανθρώπους και όχι ως ζώα;» (pics)

Ο πρώην παίκτης των Λέικερς έκανε δύο αναρτήσεις στο twitter, μέσα από τις οποίες έδειξε την οργή που νιώθει, τόσο για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, όσο και για την συμπεριφορά των ανθρώπων του νόμου προς τους μαύρους.

«Ο Τζορτζ Φλόιντ δολοφονήθηκε ξεκάθαρα από έναν αστυνομικό της Μινεάπολις. Πόσες φορές πρέπει να δούμε να δολοφονούν μαύρους στην εθνική τηλεόραση; Αυτό συμβαίνει για πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τους μαύρους ως ανθρώπους και όχι ως ζώα στο δρόμο.

Αυτοί οι άντρες είναι οι πατεράδες μας, οι γιοι μας, τα αδέρφια μας, οι θείοι μας, άνθρωποι που τους χειρίζονται απάνθρωπα αυτοί που υποτίθεται ότι έπρεπε να τους προστατεύουν και να τους υπηρετούν. Πού υποτίθεται ότι πρέπει να βάλουμε τα συναισθήματά που βιώνουμε, όταν βλέπουμε μαύρους άνδρες να δολοφονούνται σε βίντεο;», έγραψε σχετικά.

These men are our fathers, sons, brothers, uncles, human beings treated inhumanely by those who are supposed to protect and serve. Where are we supposed to put the range of emotions we experience seeing black men die on video?

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 27, 2020