Το αρνητικό ρεκόρ σημειώθηκε στο Game 7 με τους Ουόριορς (7/44 τρίποντα).

Αυτή η επίδοση, όπως είναι λογικό, είναι η χειρότερη στην ιστορία των playoffs και με τέτοιο ποσοστό (15.9%) ήταν σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί η πρόκριση στους τελικούς.

Τα 27 άστοχα τρίποντα των Ρόκετς σε ένα video διάρκειας 1:43

Today marks two years since Houston missed a record straight threes against the Warriors in Game 7.

Here’s each one… pic.twitter.com/dq2nWQQVgb

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 28, 2020