GM Ρόκετς: «Μεγάλο πλεονέκτημα για μας τα playoffs χωρίς περιφέρειες» (pic)

To NBA εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεχίσει τη σεζόν και να πάει κατευθείαν στα playoffs, στα οποία δεν θα μπουν οι ομάδες χωρισμένες σε περιφέρειες.

Αυτή η πιθανότητα άρεσε πολύ στον GM των Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ που ανέφερε πως η ομάδα του θα έχει τεράστιο πλεονέκτημα.

Αν ισχύσει το παραπάνω σενάριο, τότε οι Ρόκετς θα παίξουν με Τζαζ στον πρώτο γύρο, ενώ θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Λέικερς-Νετς στο επόμενο γύρο.

Πάντως γλιτώνουν Μπακς και Κλίπερς μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ.

I am in favor of a “Conference-less” bracket for the #NBA postseason.

This would be a HUGE advantage for the @HoustonRockets

Via @KevinOConnorNBA:https://t.co/5zssFkjbsc pic.twitter.com/MszaDb32B3

— Daryl Morey (@dmorey) May 27, 2020