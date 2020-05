«Φιλικά προετοιμασίας στο Ορλάντο και έναρξης σεζόν τέλη Ιουλίου-αρχές Αυγούστου στο ΝΒΑ»

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια του «The Athletic» τα πάντα έχουν δρομολογηθεί, γράφοντας χαρακτηριστικά στο twitter:

«Το ΝΒΑ έχει ξεκινήσει τις εργασίες όσον αφορά τα ιατρικά πρωτόκολλα ασφαλείας για την επανεκκίνηση της σεζόν. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν training camps τον Ιούλιο, θα ακολουθήσουν τα φιλικά προετοιμασίας στο Ορλάντο και η σεζόν θα ξεκινήσει πάλι στα τέλη Ιουλίου-αρχές Αυγούστου».

Sources: The NBA is working on multi-phase medical/safety protocols toward restart of play. Current projections have in-market training camps in July, then camps/scrimmages in Orlando, then resume play late July/early August.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 27, 2020