Η ιδιαίτερη πρόταση του Κιούμπαν για την επανεκκίνηση του ΝΒΑ

Το αφεντικό των Μαβς εξήγησε πως και οι 30 ομάδες του ΝΒΑ πρέπει να συμπεριληφθούν στην επανεκκίνηση της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Walt Disney World στο Ορλάντο.

Σύμφωνα με τον Κιούμπαν, οι 30 ομάδες θα δώσουν 5-7 παιχνίδια της regular season πριν από το play-in tournament ώστε να προκύψουν οι τελευταίες θέσεις για τα playoffs. Οι κορυφαίες 10 ομάδες από τις δυο περιφέρειες θα παίξουν στην postseason όπου θα τοποτηθούν σύμφωνα με το ρεκόρ της κανονικής περιόδου.

Εν συνεχεία θα ακολουθήσουν αγώνες πρόκρισης (μονά παιχνίδια ή σειρά best - of - three) μεταξύ των 17 vs 20 και 18 vs 19. Οι νικητές θα παίξουν για τις θέσεις 15-16, τις τελευταίες στο playoff bracket.