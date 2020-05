Σύστημα διεξαγωγής στο NBA βασισμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο (pic)

Στο ΝΒΑ ψάχνουν το σύστημα διεξαγωγής της συνέχειας της σεζόν στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με αμερικανικό δημοσίευμα η Λίγκα έστειλε μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση στους GM των ομάδων.

Οι 20 πρώτες ομάδες στην κατάταξη χωρίζονται σε τέσσερις ομίλους των πέντε ομάδων.

Όλες παίζουν δύο φορές με τις άλλες τέσσερις (8 ματς δηλαδή) και οι δύο πρώτες κάθε ομίλου προκρίνονται στους «8».

Αυτές οι οκτώ θα ξεκινήσουν playoffs σε best of 7 σειρές.

Με αυτόν τον τρόπο το ΝΒΑ γλιτώνει μία σειρά playoffs.

Οι δέκα τελευταίες ομάδες της κατάταξης ολοκλήρωσαν τη σεζόν.

Αν επικρατήσει αυτή η ιδέα τότε τα γκρουπ δυναμικότητας θα είναι τα εξής:

1ο: Μπακς, Λέικερς, Ράπτορς, Κλίπερς

2ο: Σέλτικς. Νάγκετς, Τζαζ, Χιτ

3ο: Θάντερ, Ρόκετς, Πέισερς, Ζίξερς

4ο: Μάβερικς, Γκρίζλις, Νετς, Μάτζικ

5ο: Μπλέιζερς, Πέλικανς, Κινγκς, Σπερς

Από κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα βγαίνει μία ομάδα.

NBA sent GMs proposal for feedback on "World Cup style" group stage to replace 1st round of playoffs, per @KevinOConnorNBA

Top 20 teams put in 5 tiers, drawn into groups

Teams play twice vs. each team in group

Top two teams in each group advance to 7-game series rounds pic.twitter.com/kBzZBWIbkT

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 26, 2020