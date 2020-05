Ο Μπιλ θυμήθηκε πως παραλίγο να γίνει trade με τον Χάρντεν την βραδιά του ντραφτ του! (vid)

Ο άσος των Ουίζαρντς θυμήθηκε μια εξαιρετική ιστορία, στο podcast του «All The Smoke», από την βραδιά του ντραφτ του το 2012 για το πως έφτασε μια... ανάσα από τους Θάντερ και το να βρισκόταν μαζί με Ουέστμπρουκ και Κέβιν Ντουράντ.

«Όλη την βραδιά είχα ένα συναίσθημα για το αν θα επιλεχθώ στο 2 ή στο 3. Ξέραμε ότι στο 1 θα ήταν ο Ντέιβις. Οπότε ήξερα ότι θα είναι ή τη Σάρλοτ ή η Ουάσινγκτον. Καθόμασταν στο δωμάτιο και ο ατζέντης μου λέει μπορεί να πας στην Οκλαχόμα. Και σκέφτομαι πως θα πάω εκεί, δεν έχω καν προπονηθεί μαζί τους. Δούλεψα μόνο με 3 ομάδες. Την Ουάσινγκτον, το Κλίβελαντ και την Σάρλοτ. Ο Χάρντεν ήταν ακόμα στους Θάντερ και ήθελαν να τον ανταλλάξουν στους Ουίζαρντς για το 2 ή το 3 στο ντραφτ. Να πάρουν εμένα και να δώσουν τον Τζέιμς. Θα ήμουν στην Οκλαχόμα με τον KD και τον Ρας. Ήταν απόφαση της τελευταίας στιγμής».

KD/Russ/Beal in OKC

Wall & Harden in DC

Bradley Beal says he was almost traded for James Harden on draft night

( All The Smoke ) pic.twitter.com/CCY9VPwUA0

