Η Μπας παραδέχτηκε ότι ο Κόμπι της είπε να πάρει τον Χάουαρντ στους Λέικερς (pic)

Η πρόεδρος των Λέικερς αποκάλυψε το πόσο επιδραστικός ήταν ακόμα, ο Κόμπι Μπράιαντ και πόσο σοβαρά λάμβαναν την άποψη του. Η ομάδα του Λος Άντζελες το καλοκαίρι έψαχε έναν σέντερ και ο Ντουάιτ Χάουαρντ είχε δουλέψει πολύ για να αλλάξει την πορεία της καριέρας του και να μπει σε ένα νέο μονοπάτι.

Ο Κόμπι ήταν εκείνος που είπε στην Μπας να υπογράψουν τον Ντουάιτ, όταν οι Λέικερς έψαχναν σέντερ και εκείνη το έκανε και αποδείχτηκε εξαιρετικά σωστή επιλογή. Ο Χάουαρντ έκανε μια σεζόν από τα... παλιά και μάλιστα είχε παραδεχθεί ότι ο θρύλος των Λέικερς μιλούσε μαζί του και θα τον βοηθούσε στον διαγωνισμό καρφωμάτων, χωρίς όμως να προλάβει τελικά...

Jeanie Buss says Kobe told the Lakers they should sign Dwight.

When asked if the team consulted with Kobe before the Howard signing: “I’m nodding my head yes. ... Kobe came to a couple of games and he was happy to see Dwight.

(via Daddy Issues with Joe Buck and Oliver Hudson) pic.twitter.com/Uft6sVNBTI

— SportsCenter (@SportsCenter) May 24, 2020