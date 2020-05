Οι 11 ομάδες του ΝΒΑ που έχουν ανοίξει ήδη τις προπονητικές τους εγκαταστάσεις

Συγκεκριμένα οι 11 από τις 30 ομάδες του πρωταθλήματος έχουν ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σεζόν ανοίγοντας τις πόρτες στα προπονητικά τους κέντρα.

Μέχρι στιγμής εκτός λίστας βρίσκονται οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι ομάδες που έχουν ξεκινήσει προπονήσεις ενόψει της επανέναρξης είναι οι Σέλτικς, Νετς, Νικς, 76ers, Μπουλς, Πίστονς, Χόρνετς, Ουίζαρντς, Μάβερικς, Σπερς και Ουόριορς.

Φυσικά αναμένονται και οι υπόλοιπες αφού τον Ιούλιο αναμένεται να δοθεί και πάλι το τζάμπολ του ΝΒΑ για την επανέναρξη της σεζόν.

The 11 NBA teams, entering the weekend, that had yet to fully open their practice facilities for voluntary player workouts:

— Marc Stein (@TheSteinLine) May 24, 2020