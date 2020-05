Φοβερό στατιστικό Λεμπρόν: Έχει περισσότερους πόντους στα playoffs από 10 ομάδες! (pic)

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ έκανε την εμφάνισή του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη τη σεζόν 2003-2004 και έκτοτε σημείωσε 6.911 πόντους στα playoffs.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα υπήρξαν 10 ομάδες που είχαν πετύχει λιγότερους πόντους και η μοναδική που πλησίασε την επίδοση του Λεμπρόν ήταν οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 325 λιγότερους.

Στη λίστα βρίσκονται και οι Μιλγουόκι Μπακς αφού από το 2004 και μετά έχουν σημειώσει 5.382 πόντους!

Αναλυτικά:

ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΪΜΣ: 6.911 πόντοι

Since 2004, LeBron James has more career playoff points (6,911) than these ten teams:



Wizards: 6,586

Nets: 6,452

Magic: 6,413

76ers: 5,439

Bucks: 5,382

Pelicans: 4,073

Kings: 2,237

Knicks: 2,176

Timberwolves: 2,163

Hornets: 1,342 pic.twitter.com/HVtX7lFNWC

— ESPN (@espn) May 24, 2020