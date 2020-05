Ανοίγουν οι εγκαταστάσεις των Νικς και των Νετς

Πρόθεση της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη είναι να ολοκληρωθεί η σεζόν. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν άρχισαν οι επαφές με την Disney για τη διεξαγωγή αγώνων στη Φλόριντα στα τέλη Ιουλίου.

Στο μεταξύ, οι παίκτες των Νικς μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις αφού ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης έδωσε το ΟΚ.

New York's Governor Cuomo says the state's professional sports teams can now open their training facilities ... Nets and Knicks are among the 11 NBA teams yet to open https://t.co/LvCg513h3y

— Marc Stein (@TheSteinLine) May 24, 2020