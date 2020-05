«Με 35 μέλη η κάθε αποστολή των ομάδων του ΝΒΑ στο restart»

Όπως έγραψε ο Μαρκ Στάιν των «New York Times» οι 30 ομάδες που θα βρεθούν στην ίδια πόλη για τη συνέχεια της σεζόν στο ΝΒΑ, δεν θα μπορούν να έχουν περισσότερα από 35 άτομα στην αποστολή τους.

Πριν από την πανδημία το νούμερο αυτό ανέρχονταν στα 50 άτομα ενώ τώρα θα είναι μειωμένο κατά 15 και θα περιλαμβάνει παίκτες, προπονητικό τιμ και staff.

League sources say NBA teams have been informed they would likely be allowed to bring (roughly) 35 players/coaches/staff into a "campus" environment if the 2019-20 season, as increasingly expected, resumes in July



In normal circumstances, team travel parties routinely exceed 50

— Marc Stein (@TheSteinLine) May 22, 2020