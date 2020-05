Τόμας για Τζόρνταν: «Γιατί να θυμώσω μαζί του; Πάντα τον νικούσα» (vid)

Το Last Dance τελειώσε, όμως όσοι το είδαν σίγουρα θα αισθάνονται τυχεροί.

Στο ντοκιμαντέρ για τον Τζόρνταν και τους Μπουλς, έγινε ειδική αναφορά για την κόντρα Σικάγο-Ντιτρόιτ και στις μάχες του Air με τον Αϊζάια Τόμας

Ο Zeke με ένα αιχμηρό σχόλιο, έδειξε να θέλει να... ρίξει και πάλι λάδι στη φωτιά.

«Θα καλέσω τάιμ-άουτ στην κόντρα αυτή γιατί ποτέ δεν είχα πόλεμο μαζί του. Γιατί να είμαι θυμωμένος; Πάντα τον νικούσα», ήταν τα λόγια του στην εκπομπή Speak for Yourself.

.@IsiahThomas explains why he doesn't have a feud with MJ

"I'mma call a timeout on the feud because really I wasn't fighting him. I was winning all the time so why am I mad at him?" pic.twitter.com/UKwwrSiiia

— Speak For Yourself (@SFY) May 20, 2020