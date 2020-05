Γκάρι Πέιτον για γέλιο Τζόρνταν: «Νευρίασα με τον Μάικλ ήθελα να τον πάρω τηλέφωνο»

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο του «The Last Dance» ήταν όταν ο Μάικλ Τζόρνταν άκουσε τον Πέιτον να λέει πως τον είχε περιορίσει και ξέσπασε σε γέλια.

Ο Πέιτον σχολίασε πως ένιωσε όταν είδε την στιγμή που έγινε meme και κυκλοφορεί πλέον παντού: «Ήμουν νευριασμένος. Σκεφτόμουν να τον καλέσω... Αλλά ξέρετε κάτι αυτό περίμενα γιατί θα έλεγα το ίδιο πράγμα. Θα έλεγα το ίδιο. Με ξέρετε. Δεν θα παραδεχτώ τίποτα. Πάντα θα σου λέω ότι σε οποιαδήποτε φάση της καριέρας μου κανείς δεν μου δημιούργησε πρόβλημα εκτός από έναν άνθρωπο και αυτός ήταν ο Στόκτον. Έτσι πάει. Δεν είμαι νευριασμένος με τον Μάικ, επειδή ο Μάικ δεν είχε πολλά παιχνίδια που κανείς δεν τον περιόρισε».

Gary Payton thought he found a way to get to MJ ... Mike wasn't sweating the Glove #TheLastDance pic.twitter.com/Z8NG7qN5hW

— ESPN (@espn) May 11, 2020