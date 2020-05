The Last Dance: Ο Πίπεν έχει νευριάσει με τον Τζόρνταν και τον τρόπο που προβλήθηκε από το ντοκιμαντέρ

Το «The Last Dance» ολοκληρώθηκε, άπαντες το ευχαριστήθηκαν, η ιστορία του Τζόρνταν και των Μπουλς αναβίωσε, αλλά φαίνεται πως υπάρχουν παράπονα στο τέλος.

Ο Σκότι Πίπεν όλο αυτό τον καιρό δεν έχει βγει να μιλήσει κάπου και φαίνεται πως ο λόγος είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με αυτά που είδε.

Παρόλο που ο Τζόρνταν είπε πόσο τον εκτιμά και τον χαρακτήρισε τον καλύτερο συμπαίκτη που είχε ποτέ, φαίνεται πως δεν είναι ευχαριστημένος. Τίποτα ιδιαίτερα αρνητικό δεν βγήκε προς τα έξω στο ντοκιμαντέρ και το μοναδικό που φάνηκε να υπάρχει κάποια διαφωνία είναι η εγχείριση του Πίπεν το 1997, όπου ο MJ τον λέει εγωιστή στο 2ο επεισόδιο.

Ακούγεται πως ο Πίπεν πιστεύει ότι βγήκε εγωιστής και αγνώμων, ενώ η πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτό, ενώ το τελικό αποτέλεσμα μάλλον δεν έδωσε τον Πίπεν έτσι όπως εκείνος είχε φανταστεί και τελικά ήθελε.

Scottie Pippen is reportedly unhappy with Michael Jordan over how he came across during 'The Last Dance' documentary pic.twitter.com/da5RG1PWrO

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 21, 2020